Иран в январе-мае более чем вдвое увеличил импорт зерновых из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–мае 2021 года экспорт зерновых и бобовых из Турции в Иран возрос в 2,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 78,322 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В мае экспорт зерновых и бобовых из Турции в Иран возрос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 12 миллионов долларов.

Турция в январе-мае 2021 года увеличила экспорт зерновых и бобовых на 16,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,389 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала зерновые и бобовые на 617,477 миллиона долларов, что на 23,9 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021) турецкий экспорт зерновых и бобовых составил 7,781 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)