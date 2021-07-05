Турция увеличила экспорт стали в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2021 года экспорт стали из Турции в Грузию вырос на 10,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до , составив 48,662 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В мае 2021 года экспорта стали из Турции в Грузию достиг 11,245 миллиона долларов в стоимостном выражении, что на 72,1 процента больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Отметим, что Турция в январе – мае увеличила экспорт стали на 48,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 7,182 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала сталь на 1,744 миллиарда долларов, что на 114 процентов больше показателя мая 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 – май 2021 годов) турецкий экспорт стали составил 14,964 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)