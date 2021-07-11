В I полугодии 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана заметно вырос

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 27,1 процента и составил примерно 1,2 миллиарда долларов.

Об этом заявил Trend директор Департамента поощрения экспорта Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы.

По его словам, данный рост является логичным следствием проводимых правительством Азербайджана экономических реформ, а также шагов, предпринятых в связи с упрощением торговли, и мероприятий по поддержке экспортеров.

Турал Гаджилы отметил, что в основном рост наблюдался в сфере сельского хозяйства, промышленности и переработки.

"Этот явный показатель диверсификации экономики", – подчеркнул глава департамента.

Отметим, что миссия AZPROMO заключается в удовлетворении потребностей обратившихся бизнесменов посредством предоставления целенаправленных услуг, а также в содействии притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и эффективности экспорта.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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