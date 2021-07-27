Министр экономики Азербайджана встретился с губернатором штата Оклахома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с губернатором штата Оклахома (США) Кевином Ститтом.

Как сообщили во вторник Trend в минэкономики, в ходе встречи министр отметил развитие торгово-экономического партнерства с США, предоставил информацию о национальных приоритетах и целях социально-экономического развития Азербайджана, цифровой экономике, систематических мерах по повышению роли малого и среднего бизнеса в экономике, усилении транспортно-транзитного потенциала, повышении эффективности госпредприятий, подчеркнул потенциал расширения экономических связей.

Губернатор Оклахомы выразил намерение американских компаний участвовать в проектах в Азербайджане и поделился мнением о направлениях расширения экономических связей.

На встрече также обсуждались вопросы расширения сотрудничества, участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, а также вопросы, связанные со сферами энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и трансфера технологий, была предоставлена информация о логистических возможностях Алятской свободной экономической зоны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)