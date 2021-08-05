В Грузии отмечается рост экспорта отечественных товаров

БАКУ / Trend / - В период с января по май 2021 года Грузия экспортировала товаров местного производства на сумму 1,53 миллиарда долларов, что на 24,4 процента больше, чем в прошлом году, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

"Доля внутреннего экспорта (экспорт товаров и услуг местного производства, включая товары и услуги иностранного происхождения, которые были существенно изменены в результате местной переработки) в общем объеме экспорта составила 73,1 процента (1,12 миллиарда долларов), что на 26,6 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – сообщает Геостат.

Основными торговыми партнерами Грузии были: Китай (250 миллионов долларов); Россия (185,8 миллиона долларов); Турция (125,9 миллиона долларов).

С января по май 2021 года медные руды и концентраты заняли первое место в списке основных статей экспорта, составив 327,2 миллиона долларов США в стоимостном выражении, или 29,1 процента от общего объема экспорта.

Экспорт ферросплавов составил 144,3 миллиона долларов, их доля в общем объеме экспорта – 12,8 процента.

Третье место занял экспорт вина из свежего винограда – 85 миллионов долларов, что составляет 7,6 процента от общего объема экспорта.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)