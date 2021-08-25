Узбекистан и Пакистан готовятся к подписанию соглашения о преференциальной торговле
Заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и советник по торговле и инвестициям премьер-министра Пакистана Абдул Разак Давуд обсудили вопросы взаимодействия в рамках подготовки к подписанию Соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Исламской Республикой Пакистан, сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
Также была рассмотрена повестка многопланового сотрудничества между двумя государствами.
Стороны выразили обоюдную готовность продолжить совместную работу и реализовать намеченные меры по углублению торгово-экономического, промышленного, инвестиционного и транспортно-логистического сотрудничества.
Обсуждались также вопросы углубления сотрудничества в банковской и финансовой сфере.
Стороны договорились активизировать двусторонние переговоры для ускорения согласования существующих вопросов.
Кроме того, в ближайшем будущем будет согласована “Дорожная карта” для практической реализации Соглашения о торговле и транзите, подписанного в июле этого года (после визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Узбекистан), с указанием конкретных механизмов и ответственных лиц с обеих сторон.
По итогам встречи стороны договорились в оперативном порядке завершить согласование Плана действий по качественной и своевременной реализации всех договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних мероприятий с пакистанской стороной в июле этого года.
Автор Фахри Вакилов
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