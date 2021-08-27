KOICA и Узбекистан реализуют Программу быстрого реагирования на COVID-19 на 2021 год

БАКУ/Trend/-Корейское агентство по международному сотрудничества (KOICA) и Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан подписали Меморандум о взаимопонимании для реализации Специализированной комплексной программы быстрого реагирования на COVID-19 на 2021 год в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Данная программа является продолжением программы быстрого реагирования в противодействии негативных последствий пандемии COVID-19 в Узбекистане на 2020 год с бюджетом в 5,0 млн. долл. США, в рамках которой с 2020 года по настоящее время Офис KOICA совместно с организациями-партнёрами тесно сотрудничают в области здравоохранения и социальной поддержки. В цели программы входят такие компоненты как укрепление потенциала медицинских специалистов по реагированию и профилактике инфекционных заболеваний (COVID-19), обучение и трудоустройство безработных, содействие уязвимым слоям населения, предоставление необходимых оборудований и др. Ориентировочно, до настоящего времени по программе 2020 года получили содействие более 49 520 человек, было реализовано более 11 различных проектов.

Для реализации Специализированной комплексной программы быстрого реагирования на COVID-19 на 2021 год в Узбекистане, выделено дополнительно 5,0 млн. долл. США. Совместно с ключевыми партнёрами в лице Министерства здравоохранения, Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, Ташкентской мед. академией, Министерством по поддержке махалли и семьи и др. будут осуществлены следующие компоненты:

- Укрепление потенциала в области управления для профилактики и контроля инфекционных заболеваний;

- Создание системы контроля качества для лабораторий диагностики инфекционных заболеваний;

- Создание национальной системы мониторинга инфекционных заболеваний и вакцинации;

- Исследования, связанные с коронавирусом;

- Предоставление финансовой поддержки для предоставления кислородных генераторов для наращивания лечебного потенциала медицинских центров,

- Социальная поддержка для уязвимых групп населения, и др.