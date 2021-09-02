Узбекнефтегаз, Российская Танеко могут начать совместное производство шин

БАКУ/Trend/- В рамках «Татарстанского нефтегазохимического форума–2021» представители Узбекнефтегаза и российской АО Танеко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, опыт сторон в реализации инвестиционных проектов в нефтехимии, разработки месторождений, нефтепереработки, а также производстве автомобильных шин, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Узбекнефтегаза.

В рамках проходящего в Казани «Татарстанского нефтегазохимического форума – 2021» делегация АО «Узбекнефтегаз» во главе с Председателем Правления Мехриддина Абдуллаева посетила производственные площадки комплекса «Танеко».

Абдуллаев встретился с Генеральным директором АО «Танеко» Ильшатом Салаховым и руководством компании «Kama Tyres» и провел переговоры.

Салахов лично ознакомил делегацию АО «Узбекнефтегаз» с процессами производства и переработки, представил информацию о деятельности предприятия, о достижениях.

На встрече они ознакомлены с производством около 20 наименований качественной продукции, имеющейся на производственной базе АО «Танеко», являющегося современным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятием.

Состоялся обмен мнениями о производстве предприятием автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельного топлива «Евро–5», авиационного керосина марок RT, TS - 1, JET A-1, базовых масел II и III групп, а также использовании современных технологий в производственном процессе.

В рамках этой встречи также были изучены производство шин различных марок: легковые, легко грузовые, грузовые (комбинированные и ЦМК), сельскохозяйственные и индустриальные шины, а также линейку ЦМК шин нового поколения, которая включает, преимущественно, модели с посадочным диаметром 22,5 дюймов.

АО «Танеко» и ПАО «Kama Tyres» входят в состав Группы компаний ПАО «Татнефть» и в 2020 году с конвейеров предприятий «Kama Tyres» сошло 10,9 миллионов единиц продукции.

Абдуллаев в свою очередь проинформировал Салахова о реализации проекта по созданию нефтегазохимического кластера в Узбекистане, то есть в Кашкадарьинской области, при непосредственном участии международных партнеров и консультантов.

Председатель Правления подчеркнул, проводимую работу по применению новейших технологий и методик по переработке сырья с наименьшим воздействием на окружающую среду.

По итогам встречи стороны договорились разработать совместную дорожную карту по долгосрочному стратегическому сотрудничеству и создать постоянную рабочую по содействию в развитии двухсторонних отношений по всем направлениям.