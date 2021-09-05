Boeing не сможет возобновить поставки самолетов 787 Dreamliner до конца октября

Американский авиастроительный концерн Boeing, как ожидается, минимум до конца октября не сможет возобновить поставки самолетов 787 Dreamliner из-за переговоров с регулятором по инспекции техники. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет газета Wall Street Journal.

Федеральное авиационное управление США (FAA) пока не одобрило предложения компании по методике осмотра новых бортов. Изначально передача самолетов заказчикам была приостановлена из-за того, что концерн и регулирующие органы начали более внимательные проверки производственных дефектов. В результате Boeing не смог поставить Dreamliner на сумму более $25 млрд. Около сотни самолетов дожидались отправки заказчикам к концу июня, цены за каждую единицу начинаются примерно от 250 млн.

Специалисты компании 2 августа на встрече с представителями регулятора предлагали, чтобы были осмотрены три самолета из партии в 106 машин. Однако по крайней мере один инженер корпорации не согласился с таким подходом. По данным источников, сотрудник представляет в Boeing Федеральное авиационное управление. Представитель регулятора заявил, что ведомство не будет подписывать документы о результатах инспекции, пока требования их экспертов по безопасности не будут удовлетворены.

В мае Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner из-за дополнительных требований со стороны регулирующих органов.Корпорация и до начала пандемии переживала серьезный кризис. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек. После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы. В декабре 2020 года в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.