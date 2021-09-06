Казахстан нацелен на рост экспорта в Литву более чем на $200 млн

БАКУ /Trend/ - Казахстан подготовил перечень из 50 потенциальных товаров для наращивания экспорта в Литву на общую сумму 205 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

Данный вопрос обсуждался в ходе 13-го заседания Казахстано-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На заседании вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сообщил, что у Казахстана есть достаточный потенциал для интенсификации внешнеторговых операций, в том числе за счет создания условий для прямых контактов между хозяйствующими субъектами двух стран, более активного участия во взаимных инвестиционных проектах, расширения номенклатуры товаров.

«Поэтому для увеличения объемов взаимной торговли нами был подготовлен список из 50 потенциальных товаров для наращивания экспорта на общую сумму 205 миллионов долларов в таких отраслях, как нефтехимическая, пищевая промышленность, строительство и др. Предлагаем провести совместную работу по наращиванию экспортного потенциала в двух направлениях», - сказал Торебаев.

По его мнению, министерство видит перспективы развития сотрудничества между двумя странами в таких сферах, как транспорт и транзит, цифровые технологии и «зеленая экономика», экологическая безопасность и охрана окружающей среды, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, туризм, малое и среднее предпринимательство.