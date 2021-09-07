БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) и Фонд возрождения Карабаха обсудили возможность создания совместного фонда.

Как сообщает во вторник Trend, обсуждения прошли в ходе встречи замминистра экономики Азербайджана Эльнура Алиева и президента ИБР Мухаммеда Сулеймана аль-Касира.

Представители ИБР были проинформированы о возможностях сотрудничества в сфере реализации в Карабахе концепций "Умный город" и "Умное село" и создания "зоны зеленой энергетики".

В свою очередь, аль-Касир сообщил о заинтересованности ИБР в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане.

Отметим, что инвестиции Исламского банка развития в экономику Азербайджана в рамках 18 проектов составили около одного миллиарда долларов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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