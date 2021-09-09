В Азербайджане стартовал конкурс стартапов «От идеи к успешному бизнесу»

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Поддержка развития предпринимательства в сельской местности Азербайджана», финансируемого ЕС и реализуемого при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и компании Ekvita, стартовал конкурс стартапов «От идеи к успешному бизнесу», сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

Конкурс нацелен на определение самых успешных стартапов и выявление их потенциала в регионах Азербайджана, оказание поддержки новым бизнес-идеям, создание и развитие продуктов и услуг.

Представленные на конкурс стартап-проекты будут оценивать местные и зарубежные эксперты.

Трем победителям будут вручены денежные премии, кроме того, им помогут наладить деловые связи для развития представленных стартапов.

Победители конкурса в качестве субъектов микро- и малого предпринимательства также смогут обратиться в агентство для получения соответствующего свидетельства.

Желающие принять участие в конкурсе стартапов должны до 24 сентября заполнить соответствующую форму на https://bit.ly/3l2uzES.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)