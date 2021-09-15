Китайский техногигант заинтересовался беспилотным вождением

Alibaba вложила более 300 миллионов долларов в китайского разработчика программ для беспилотных автомобилей DeepRoute.ai. Заинтересованность техногиганта говорит об желании китайских компаний закрепиться в отрасли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает CNBC.

Китайский стартап DeepRoute.ai производит программное обеспечение и «железо» для системы автономного вождения автомобилей и управляет парком автономных такси. Некоторые из машин использует компания CaoCao и автопроизводитель Dongfeng Motors.

Генеральный директор DeepRoute.ai Максвелл Чжоу заявил, что компания потратит большую часть инвестиций на развитие технологий, расширение штата высококвалифицированных сотрудников и увеличение размера парка роботакси с 70 беспилотных автомобилей до 150-160. В будущем компания планирует разработку грузовиков для городской логистики и сервиса доставки грузов.

Alibaba уже инвестирует в еще один китайский стартап по производству автономных автомобилей под названием AutoX и поддерживает производителя электромобилей Xpeng. Кроме того, у техногиганта есть собственное логистическое подразделение Cainiao, которое планирует разрабатывать беспилотные грузовики.

В Китае зарегистрировано около 300 производителей электрокаров — это крупнейший в мире рынок автомобилей на электродвигателях. Но в основном это мелкие и разрозненные компании, поэтому правительство выступило за укрепление и объединение конкурентов Tesla на национальном авторынке. Быстрый рост китайского электромобильного сектора связан с государственными субсидиями. Правительство выделило пять миллиардов долларов, чтобы побудить граждан к приобретению электрокаров.