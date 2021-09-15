Британский разработчик ПО для бизнеса открыл представительство в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Британская компания MOBİPAYMENT LTD, занимающаяся разработкой программного обеспечения для бизнеса, открыла представительство в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при минэкономики Азербайджана, представительство прошло регистрацию второго июня 2021 года.

Официальным представителем MOBİPAYMENT LTD является Андрей Зиновьев.

Кроме того, 16 июня в Азербайджане прошло регистрацию ООО UNITED PAYMENT, входящее в состав турецкой Birlesik Odeme Hizmetleri. Официальным представителем компании является Эдгар Абдуллаев.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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