Внутренний экспорт Грузии увеличился

БАКУ / Trend / - В период с января по август 2021 года Грузия экспортировала товаров местного производства на сумму 2,61 миллиарда долларов, что на 26 процентов больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

"Доля внутреннего экспорта (экспорт товаров и услуг местного производства, в том числе товаров и услуг иностранного происхождения, которые были существенно изменены в результате местной переработки) в общем объеме экспорта составила 72,7 процента и достигла 1,89 миллиарда долларов, что на 28,7 процента больше, чем за тот же период 2020 года", – отмечает Геостат.

Ведущими торговыми партнерами Грузии были:

Китай (400,1 миллиона долларов),

Россия (344,1 миллиона долларов),

Турция (200,8 миллиона долларов).

С января по август 2021 года медные руды и концентраты заняли первое место в списке основных статей экспорта – 517,9 миллиона долларов США, или 27,3 процента от общего объема экспорта.

Экспорт ферросплавов превысил 265,5 миллиона долларов, доля этой продукции в общем объеме экспорта составила 14 процентов. Третье место занял экспорт вина из свежего винограда – 143,7 миллиона долларов, что составляет 7,6 процента от общего объема экспорта.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)