Товарооборот между Азербайджаном и Грузией увеличился за год на 41% – министр

БАКУ /Trend/ - Грузия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и за восемь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами увеличился на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, на заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, новые проекты, а также участие грузинских компаний в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий.

«Мы верим, что плодотворный диалог внесет значительный вклад в укрепление экономических связей с соседней и дружественной Азербайджану страной», – добавил Микаил Джаббаров.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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