Турецкая CCI купила акции Coca-Cola Bottlers Uzbekistan

БАКУ/Trend/-Агентство по управлению государственными активами Узбекистана («АУГА») и турецкая Coca-Cola İçecek подписали соглашение о покупке 57,118 процента акций Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd (CCBU), сообщает Trend со ссылкой на Минфин Узбекистана.

После объявления, сделанного 6 августа 2021 года, CCI подписал Соглашение с АУГА о покупке акций в процессе открытой продажи по приватизации CCBU, приобретение официально завершено с получением соответствующих и таможенных разрешений, в том числе государственных.

О закрытии объявлено соглашением, подписанным в ходе Ташкентского экономического форума 2021 года, проводимого Министерством финансов Узбекистана.

В результате завершения и в счет оплаты покупной цены в размере 252,28 миллиона долларов, уплаченной АУГА, CCI стала обладателем 57,118 процента акций CCBU. Оставшаяся доля в CCBU косвенно принадлежит The Coca-Cola Company.

CCI – международная компания по производству напитков, которая работает в Турции, Пакистане, Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Туркменистане, Иордании, Ираке, Таджикистане и Узбекистане. Как один из ключевых поставщиков системы Coca-Cola, CCI производит, распространяет и продает газированные и негазированные напитки The Coca-Cola Company.

Акции CCI торгуются на Стамбульской фондовой бирже (BIST) под символом CCOLA.IS, а еврооблигации торгуются на Ирландской фондовой бирже под символом CCOLAT.

Coca-Cola Bottlers Uzbekistan является крупнейшим производителем газированных безалкогольных напитков в Узбекистане с производственными мощностями в Ташкенте, Намангане и Ургенче, а также сетью складов. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 19,1 миллиона долларов.