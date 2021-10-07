Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию

Бизнес 7 октября 2021 09:19 (UTC+04:00)
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию

БАКУ / Trend / - В период с января по июнь 2021 года Грузия импортировала из Китая плоский прокат из нелегированной стали с плакировкой или покрытием на сумму 14,1 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В отчетном периоде Грузия импортировала из Китая 4 718 тонн подвижного, сортировочного, добывающего или бурового оборудования на сумму 41,6 миллиона долларов.

Кроме того, в Грузию из Китая было поставлено 5 657 тонн новых резиновых пневматических шин на сумму 14,2 миллиона долларов, а также 1 293 тонны кондиционеров на сумму 8,37 миллиона долларов.

Также, Грузией из Китая было импортировано 96,2 тонны автоматов обработки данных и их агрегатов на сумму 9,79 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукции на сумму 289,8 миллиона долларов, что составляет 15,4 процента от общего экспорта Грузии.

Между тем, экспорт Китая в Грузию составил 362,7 миллиона долларов, что составляет 8,4 процента от общего объема импорта в Грузию.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Mila61979356

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