Акции производителя компьютеров Lenovo упали на 17,5% после отзыва листинга в Шанхае

Стоимость акций крупнейшего в мире производителя компьютерной техники китайской Lenovo Group в понедельник упали почти на 17,5% после отзыва заявки на проведение вторичного листинга в Шанхае. Об этом свидетельствуют данные торгов Гонконгской фондовой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В начале утренней сессии ценные бумаги Lenovo подешевели на 17,48% - до 7,27 гонконгского доллара за бумагу ($0,93). Аналитики связывают это с внезапным отказом компании от планов проведения листинга на шанхайской площадке STAR Market. Там предполагалось разместить бумаги в виде китайских депозитарных расписок (CDR), однако заявка в итоге была отозвана.

"Внимательно рассмотрев соответствующий капитал, рыночные условия и последние обстоятельства, связанные с листингом, компания приняла решение отозвать заявку на размещение и торговлю CDR на Star Market", - говорится в заявлении Lenovo, распространенном в Гонконге в воскресенье вечером.

При этом подчеркивается, что бизнес-операции группы "находятся в хорошем состоянии" и отзыв листинга "не должен оказать негативного влияния на финансовое положение" компании.