ЕБРР профинансировал часть кредита на поддержку фармпроизводства в Узбекистане
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На освобожденных землях Азербайджана до конца года появятся автоматические гидростанции - замминистра
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу “Haber Global” от 12 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
В парке культуры "Древние поселения" в Китае открылся азербайджанский павильон, созданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония проводов турецких военнослужащих, участвовавших в учениях "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, отремонтированного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух Гаибов в проекте Фуада Ахундова "Рыцари первой мировой" (ФОТО)
Белорусские компании могут принять участие в проектировании и реконструкции объектов инфраструктуры Азербайджана
Азербайджанские НПО обратились в международные организации в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией
Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере автомобильного транспорта
Предпринимателей в Азербайджане предупредили об ответственности за нарушение правил импорта и продажи БАДов
Продолжаются меры по привлечению Армении к ответственности на международном уровне – Генпрокуратура Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Предлагаю государствам-членам Движения неприсоединения подумать уже над идеей институционализации