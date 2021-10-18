В Азербайджане свидетельства “Startap” уже получили 19 предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) вручило свидетельства "Startap" еще 5 субъектам МСБ, тем самым их число было доведено до 19, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Свидетельства "Startap" были вручены агрегатору онлайн-платежей ООО "GLOBAL İNNOVATİONS" и платформе www.epoint.az для электронной торговли, программному обеспечению ООО "VVHELP" по клиентской онлайн-поддержке для бизнес-субъектов, платформе онлайн-консалтингу по аграрному сектору (частный предприниматель Орхан Джафаров), онлайн-платформе для снабженцев и заготовителей ООО "SUPPLY CHAIN COMMUNITY" и проекту онлайн-соревнования по знаниям (частный предприниматель Намик Гаджиев).

Свидетельство на 3 года освобождает субъекты МСБ от налогов на прибыль и доход, полученный от инновационной деятельности.

Субъекты микро- и малого бизнеса, проекты которых находятся на стадии разработки, могут обращаться за свидетельством в Агентство.

На линке https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi можно ознакомиться с формой заявления и другими необходимыми документами, а также с информацией о соответствующих критериях.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)