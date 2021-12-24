БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется перечень разрешений для предпринимательской деятельности, сообщает в пятницу Trend.

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон «О лицензиях и разрешениях», который был обсужден 24 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, в этот перечень включено регистрационное свидетельство резидента промышленного квартала и агропарка.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)