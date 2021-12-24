В Азербайджане расширяется перечень разрешений для предпринимательской деятельности
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется перечень разрешений для предпринимательской деятельности, сообщает в пятницу Trend.
Это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон «О лицензиях и разрешениях», который был обсужден 24 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, в этот перечень включено регистрационное свидетельство резидента промышленного квартала и агропарка.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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