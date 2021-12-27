Названо количество заключенных на товарно-сырьевой бирже Туркменистана сделок

БАКУ /Trend/ - На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана на прошлой неделе были заключены 68 сделок на сумму 90,3 миллиона долларов, передает в понедельник Trend со ссылкой на биржу.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Объединённых Арабских Эмиратов, Швейцарии, Турции, Грузии, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана приобрели топочный мазут и дорожный нефтяной битум, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, прямогонный бензин, выработанный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе, и автобензин ЕСО-93 (ГК “Туркменхимия”).

Предприниматели из Узбекистана и Кыргызстана также приобрели крашенные махровые изделия и флоатное листовое стекло.

Кроме того, предприниматели из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Узбекистана и Афганистана закупили ковры ручной работы на общую сумму более 152 тысяч манатов ($43,509).

Неделю назад сумма валютных сделок на бирже Туркменистана превысила 11,6 миллиона долларов.

Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана была создана в 1994 году и является важнейшим экономическим институтом страны, выполняющим функцию главного органа государственного регулирования экспортно-импортных операций.