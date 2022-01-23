Туркменистан обладает большим потенциалом в сфере импортозамещения – ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Туркменистан обладает большим потенциалом в сфере импортозамещения и в будущем может стать экспортером ряда товаров, сказал Trend глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане Фатих Туркменоглу.

"Это молодая и динамичная экономика с большим потенциалом. Затраты на электроэнергию и рабочую силу в Туркменистане намного ниже, чем в других странах региона", - сказал Туркменоглу.



По его словам, ЕБРР предоставляет Туркменистану больше, чем финансирование.

Банк намерен изучить потенциальные возможности сотрудничества с Туркменистаном в финансовом и инфраструктурном секторах, отметил глава представительства.

"Это может способствовать созданию широкого спектра возможностей для бизнеса и передачи Туркменистану передового международного опыта и технологий", - сказал Туркменоглу.

"Хотя туркменский народ является одним из древнейших в мире, нынешний Туркменистан - это молодая страна, так же как и частные туркменские компании. Местные частные предприятия были созданы от 3 до 5 лет назад, их годовой оборот, как правило, составляет менее 10 миллионов долларов. Поэтому мы можем охарактеризовать их как малые предприятия", - сказал глава представительства.

"С одной стороны, ЕБРР помогает расширить производственные мощности этих компаний за счет своих кредитов, а с другой - определяет потребности их развития и предоставляет индивидуальные консультационные услуги для улучшения корпоративного управления. Такая консультационная деятельность финансируется за счет грантов. Наша команда бизнес - консультантов предоставляет бесплатные консультационные услуги туркменским компаниям в таких областях, как управление резервами, стандарты качества, экспорт, человеческие ресурсы, маркетинг, брендинг", - сказал Туркменоглу.

По его словам, в целом деятельность ЕБРР в Туркменистане направлена ​​на поддержку национальной экономики в сфере наращивания экспортного потенциала, импортозамещения и создания рабочих мест.