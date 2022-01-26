Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за год вырос более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - По итогам 11 месяцев 2021 года товарооборот между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил 23,4 миллиарда долларов, что на 28,3 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (18,2 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на Комитет статистики Казахстана.

По данным ведомства, экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС составил 6,9 миллиарда долларов (5,1 миллиарда долларов - в аналогичном периоде прошлого года), в то время как импорт - 16,5 миллиарда долларов (13,1 миллиарда долларов).

Так, по итогам января - ноября 2021 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил 21,7 миллиарда долларов, что на 29,6 процента больше (16,7 миллиарда долларов), чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля России в общем объеме торговли Казахстана выросла до 23,8 процента (21,2 процента - в январе - ноябре 2020 года).

Экспорт из Казахстана в Россию за 11 месяцев составил 6,2 миллиарда долларов, что на 38,4 процента больше (4,5 миллиарда долларов) показателя аналогичного периода прошлого года, а импорт - 15,4 миллиарда долларов, увеличившись на 26,3 процента относительно января - ноября 2020 года (12,2 миллиарда долларов).

Товарооборот Казахстана с Кыргызстаном составил 874,4 миллиона долларов, что сопоставимо с 775,8 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года. При этом экспорт Кыргызстана в Казахстан составил 568,2 миллиарда долларов (524,4 миллиона долларов), а импорт - 306,1 миллиона долларов (251,3 миллиона долларов).

Товарооборот Казахстана с Беларусью в указанный период составил 778,02 миллиона долларов, что означает рост относительно 673,8 миллиона долларов за 11 месяцев 2020 года.

Экспорт из Казахстана в Беларусь составил 90,9 миллиона долларов (70,6 миллиона долларов за 11 месяцев 2020 года), в то время как импорт - 687,08 миллиона долларов (603,2 миллиона долларов).