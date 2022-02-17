Казахстан получит доступ к спутниковым данным «Роскосмоса»
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Агентство по аграрному кредитованию разработает поощрительные механизмы для фермеров в Карабахе - глава правления
Армянские бандиты на наших глазах расстреляли наших детей - свидетели трагедии в Гарадаглы (ФОТО/ВИДЕО)
США сохраняют приверженность поддержке Азербайджана в укреплении европейской энергетической безопасности - Госдеп
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с 30-летием трагедии в Гарадаглы
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане
МККК в Азербайджане взял около 800 биологических образцов у членов семей пропавших без вести во время первой Карабахской войны
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сделало заявление в связи с протестом водителей фур
Армения надеется в скором времени подписать документ с Азербайджаном по строительству своего участка Зангезурского коридора
Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Центральном Таможенном Госпитале состоялась встреча с представителями российской группы компаний «АлкорБио»
В рамках Большого возвращения в Карабах сектор агротуризма получит дополнительный стимул для развития - Орхан Мамедов