Еще два региона Туркменистана выдвинули кандидатов для участия в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Ахалский и Марыйский регионы Туркменистана выдвинули своих кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах, которые состоятся 12 марта, сообщает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Кандидатом от Ахалского региона стал начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского района Максатмырат Овезгелдиев, а от Марыйского - директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыев.

Их кандидатуры на пост главы государства выдвинули инициативные группы граждан.

17 февраля ЦИК Туркменистана зарегистрировал шесть инициативных групп граждан, которые смогут выдвигать кандидатов на выборах президента в соответствии со статьей 46 Избирательного кодекса.

Ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов.

С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, а заместитель главы органа исполнительной власти Марыйского региона Агаджан Бекмырадов - от Аграрной партии.

Кандидатом от Лебапского региона стал директор Финансово-экономической средней профессиональной школы Перхат Бегенджов, а от Балканского - главврач санатория «Аваза» Бердымаммед Гурбанов.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)