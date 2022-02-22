В Туркменистане выдвинуты новые кандидаты для участия в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана (ПППТ), а также инициативные группы граждан Ашхабада и Дашогузского региона выдвинули своих кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах, которые состоятся 12 марта, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

Кандидатом от ПППТ стал директор Хозяйственного общества (ХО) «Вепалы гурлушик» Бабамырат Мередов.

Инициативная группа из Ашхабада выдвинула кандидатом на высший государственный пост проректора по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта, кандидата педагогических наук Хыдыра Нуннаева, а инициативная группа Дашогузского региона - председателя комитета Демократической партии Туркменистана района имени Сапармурата Туркменбаши Максата Одешова.

Ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов.

С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, а заместитель главы органа исполнительной власти Марыйского региона Агаджан Бекмырадов - от Аграрной партии.

Кандидатом от Лебапского региона стал директор Финансово-экономической средней профессиональной школы Перхат Бегенджов, а от Балканского - главврач санатория «Аваза» Бердымаммед Гурбанов.

Кандидатом от Ахалского региона стал начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского района Максатмырат Овезгелдиев, а от Марыйского - директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыев.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)