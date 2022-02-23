В Туркменистане завершилась регистрация кандидатов для участия в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала еще двух кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах, которые пройдут 12 марта, сообщает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Комиссия выдала удостоверение кандидата в президенты проректору по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта, кандидату педагогических наук Хыдыру Нуннаеву, выдвинутому от инициативной группы Ашхабада, а также председателю комитета Демократической партии района Сапармурата Туркменбаши Максату Одешову, выдвинутому от инициативной группы Дашогузского региона.

Таким образом, кампания по регистрации кандидатов на пост президента Туркменистана, начавшаяся 14 февраля, завершилась. В ходе нее регистрацию прошли девять кандидатов. Трое из них выдвинуты политическими партиями, шесть - инициативными группами граждан.

В президентских выборах будут участвовать: вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов - от Демократической партии, заместитель главы органа исполнительной власти Марыйского региона Агаджан Бекмырадов - от Аграрной партии, главврач санатория «Аваза» Бердымаммед Гурбанов - от Балканского региона, директор Финансово-экономической средней профессиональной школы Перхат Бегенджов - от Лебапского региона, начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского района Максатмырат Овезгелдиев - от Ахалского региона, директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыев - от Марыйского региона, директор Хозяйственного общества (ХО) «Вепалы гурлушик» Бабамырат Мередов - от Партии промышленников и предпринимателей, а также Хыдыр Нуннаев и Максат Одешов.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)