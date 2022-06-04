Растет интерес словацкого бизнеса к азербайджанскому рынку – посол

БАКУ /Trend/ - Растет интерес словацкого бизнеса к азербайджанскому рынку, сказал Trend посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак.

"В период до пандемии COVID-19 между Словакией и Азербайджаном наблюдался рост торговли и успешного бизнес-сотрудничества. Если привести цифры, то двусторонняя торговля в 2015-2020 годах составила в совокупности около 170 миллионов евро. Другими словами, среднегодовой объем нашей торговли составлял около 30 миллионов евро. К сожалению, ограничения из-за пандемии негативно повлияли на нашу торговлю, и в 2021 году объем товарооборота был намного ниже этого показателя. Хорошим знаком является то, что в настоящее время мы наблюдаем постепенное оживление нашей деловой активности, а также растущий интерес словацкого бизнеса к азербайджанскому рынку. Словацко-азербайджанский бизнес-форум во время моего приезда в Баку в октябре прошлого года ясно продемонстрировал эту многообещающую тенденцию", - сказал Лайчак.

Он отметил, что превалирующими статьями экспорта Словакии являются автомобили, автомобильные компоненты, точное оборудование/машины и кабели.

"Азербайджанский экспорт в Словакию состоит в основном из минерального топлива, красителей, текстиля и некоторых продуктов сельского хозяйства. Сейчас мы интенсивно ищем пути диверсификации нашего бизнеса. Что касается торговых домов, то мы осуществляем нашу экономическую дипломатию через словацкие дипломатические представительства за рубежом в тесном сотрудничестве со Словацким агентством по развитию инвестиций и торговли - SARIO. На наш взгляд, необходимо иметь в первую очередь дипломатические миссии с обеих сторон в наших столицах для достижения и поддержки экономических целей. Впоследствии, когда мы определим и раскроем более широкие аспекты сотрудничества между нашими странами, можно будет также начать рассматривать вопрос открытия торговых домов", - сказал Лайчак.

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