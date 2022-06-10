Обсуждены вопросы вывода АО НК «КазМунайГаз» на IPO

БАКУ /Trend/ - В АО «Самрук-Қазына» обсудили перспективы выхода АО НК «КазМунайГаз» и АО «Эйр Астана» на IPO с инвестиционноым банком J.P. Morgan, передает Trend со ссылкой на АО.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева с руководителями международного инвестиционного банка J.P. Morgan в СНГ и Центральной Азии Яном Тавровским и Тимуром Кунанбаевым.

Так, стороны обсудили возможные корректировки по структуре проведения IPO в связи с геополитической ситуацией в регионе.

Отметим, что раннее АО «Самрук-Қазына» уже сотрудничали с J.P. Morgan в рамках вывода АО «НАК «Казатомпром» на IPO в 2018 году, и в последующем вторичном размещении в 2019 году.