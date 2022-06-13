Казахстан и ЕС могут расширить сотрудничество - посол

БАКУ /Trend/ - Существуют значительные возможности для расширения сотрудничества Казахстана и ЕС в сферах сельского и лесного хозяйства.

Об этом в интервью Trend в среду сказал посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас.

По его словам, Казахстан уже играет ключевую роль в региональных и мировых поставках пшеницы.

"Производительность и устойчивость можно повысить в сотрудничестве с ЕС в области цифровизации, современных технологий и эффективного землепользования, сделав сектор более безопасным, устойчивым, развивая органическое сельское хозяйство, улучшая управление водными ресурсами. Усовершенствованная санитарно-фитосанитарная система может способствовать расширению ассортимента сельскохозяйственной продукции, которую Казахстан может экспортировать. Также есть большой интерес к сотрудничеству в области лесоразведения, управления лесами и лесной промышленности", — отметил Янкаускас.

Он отметил, что европейские компании активно поставляют в Казахстан племенных сельхозживотных и качественные семена, экспортируют сельхозтехнику.

"Мы надеемся, что объявленные правительством Казахстана реформы и новый импульс к улучшению инвестиционного климата и обеспечению прозрачных условий ведения бизнеса побудит больше европейских компаний инвестировать в Казахстан и торговать с ним. ЕС уже является основным торговым партнером Казахстана, на долю которого приходятся 40 процентов его внешней торговли, а также основным иностранным инвестором в стране. ЕС последовательно делился с Казахстаном своим передовым опытом и стандартами и будет продолжать это делать", — сказал Янкаускас.