Азербайджан поощряет участие болгарских компаний в восстановлении Карабаха

БАКУ /Trend/ - Безусловно, мы приветствуем участие крупных компаний и деловых кругов дружественной страны и стратегического партнера - Болгарии в работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

"Мы планируем провести бизнес-форум для деловых кругов обеих стран в рамках 6-го заседания азербайджано-болгарской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в этом году. Мы также планируем организовать визит болгарских представителей на освобожденные земли, чтобы они могли ознакомиться с ситуацией на местах и наметить дальнейшие действия. Кроме того, мы работаем над привлечением ведущих болгарских компаний, имеющих большой опыт в области разминирования, к работам в этой сфере в нашей стране", - сказал Гусейнов.

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