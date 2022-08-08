БАКУ /Trend/ - Казахстан и Грузия обменяются перечнями конкурентоспособной экспортной продукции для дальнейшего распространения среди заинтересованных бизнес-структур двух стран.

Как сообщили Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана, это предусмотрено в подписанной недавно Дорожной карте по расширению номенклатуры взаимного товарооборота между Казахстаном и Грузией на 2023-2026 годы.

По данным ведомства, документ, подписанный в ходе визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Казахстан 27 июля, включает в себя ряд мероприятий, направленных на наращивание взаимного товарооборота и расширение сотрудничества в торговой сфере.

"Так, в частности, мероприятиями Дорожной карты предусмотрено изучение экспортного потенциала, информирование уполномоченных органов и организаций обеих стран для определения возможностей расширения товарной номенклатуры взаимного товарооборота, а также обмен перечнями конкурентоспособной экспортной продукции для дальнейшего распространения среди заинтересованных бизнес-структур Казахстана и Грузии", - сообщили в министерстве.

Кроме того, Дорожной картой предусматривается идентификация заинтересованных экспортеров обеих стран и распространение данной информации среди дистрибьюторов и центров закупок, а также обмен информацией о компаниях сторон, заинтересованных в импорте казахстанских и грузинских товаров, отметили в ведомстве.