Названы потенциальные сферы наращивания товарооборота между Казахстаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Грузия обладают потенциалом наращивания экспорта продукции из обработанного металла, а также обрабатывающей и пищевой промышленности, сообщили Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Отметим, что Казахстан и Грузия договорились о расширении номенклатуры двустороннего товарооборота на 2023-2026 годы.

Соответствующая дорожная карта подписана по итогам встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 27 июля.

Как сообщили в министерстве, в целом основными товарами товарооборота Казахстана и Грузии являются: печи и камеры промышленные, воды минеральные, вина виноградные натуральные, включая сусло, нефтепродукты, средства для бритья, дезодоранты, составы для ванн, ферросплавы, природный газ.

Товарная структура экспорта Казахстана относительно диверсифицирована и представлена в основном следующими товарами: нефтепродукты (доля - 17,4 процента), средства для бритья, дезодоранты, составы для ванн (14,8 процента), ферросплавы (13,7 процента), прокат плоский из нелегированной стали (8,5 процента), природный газ (3,7 процента), грузовики (3,2 процента).

Также Казахстан поставляет в Грузию электрические трансформаторы, каменный уголь, металлоконструкции из черных металлов, плиты, листы.

В министерстве также добавили, что перечень товаров, по которым Казахстан может нарастить свои поставки в Грузию, состоит из 40 наименований продукции нефтехимической, химической, металлургической, машиностроительной, пищевой и строительной отраслей.