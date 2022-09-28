ЕБРР обнародовал прогнозы экономического роста Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2022 году экономический рост Азербайджана прогнозируется на уровне 4,5 процента.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сентябрьском выпуске отчета «Перспективы региональной экономики» Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В отчете отмечается, что в 2023 году экономика страны вырастет на 2,5 процента.

Таким образом, прогнозы ЕБРР по экономическому росту страны остались без изменений по сравнению с майским отчетом.

«Высокие показатели неэнергетического сектора привели к экономическому росту на 6,2 процента в годовом исчислении за первые семь месяцев 2022 года. Рост цен на углеводороды позволил почти удвоить экспортные доходы и обеспечил высокий профицит счета текущих операций и бюджета. Ожидается, что высокие цены на энергоносители поддержат экономический рост Азербайджана в ближайшей перспективе», - говорится в отчете.

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