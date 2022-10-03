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Турция на первом месте по инвестициям в ненефтяной сектор Азербайджана - замминистра

Бизнес Материалы 3 октября 2022 11:04 (UTC +04:00)
Турция на первом месте по инвестициям в ненефтяной сектор Азербайджана - замминистра

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция занимает первое место по инвестициям в ненефтяной сектор Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе выступления на церемонии открытия учебного комплекса «Международных школ просвещения Азербайджана».

Он отметил, что министерство экономики Азербайджана оказывает поддержку комфортной бизнес-среде для около 5 тысяч турецких компаний в стране.

"Турция является вторым крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Отрадно, что турецкие компании проявляют большой интерес к восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и принимают активное участие в этом процессе", - добавил Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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