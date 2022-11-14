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Замглавы АО "НК "KAZAKH INVEST" назвал меры, направленные на ускорения развития Транскаспийского транспортного маршрута (Интервью)

Бизнес Материалы 14 ноября 2022 08:00 (UTC +04:00)
Замглавы АО "НК "KAZAKH INVEST" назвал меры, направленные на ускорения развития Транскаспийского транспортного маршрута (Интервью)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Казахстан продолжает обеспечивать стабильный климат для иностранных инвесторов.

Об этом в интервью Trend сказал Заместитель Председателя Правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали.

По данным Международного Валютного Фонда, глобальная экономическая активность переживает масштабное и более резкое замедление, нежели прогнозировали эксперты. Повышение цен на энергоресурсы, высокая инфляция, ужесточение финансовых условий в большинстве регионов, геополитические конфликты, санкционные меры и затяжная пандемия COVID-19 оказали сильное влияние на долгосрочные перспективы.

Так, по ожиданиям экспертов МВФ глобальный рост в текущем году замедлится почти вдвое, с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году, а в 2023 году снизится до 2,7%. Это самый низкий показатель с 2001 года, за исключением глобального финансового кризиса и острой фазы пандемии COVID-19.

«Несмотря на происходящие события на мировой арене, Казахстан продолжает обеспечивать стабильный климат для иностранных инвесторов и выполнять взятые перед ними обязательства. Страна остается привлекательной для прямых иностранных инвестиций и является безусловным лидером по притоку ПИИ в Центральную Азию», - сказал Темиргали.

Он отметил, что учитывая глобальные вызовы, в июле текущего года Правительством Казахстана утверждена новая Концепция инвестиционной политики до 2026 года, которая нацелена на пересмотр подходов и создание благоприятных условий как для действующих, так и новых инвесторов.

«Также стоит отметить, что за последние годы в стране внедрены новые механизмы и инструменты поддержки инвесторов, постоянно дополняются и совершенствуются действующие меры поддержки для формирования правовой базы на законодательном уровне», - сказал он.

Согласно данным Национального банка Казахстана за 2021 год, отметил Темиргали, потоки инвестиций в страну превысили показатели 2020 года на 38,9% и составили $23,8 млрд, что почти соответствует уровню докризисного 2019 года.

«В целом, за 30 лет независимости объем валового притока иностранных инвестиций в экономику Казахстана составил более $400 млрд», - подытожил Темиргали.

По словам Темиргали, важно отметить рост притока инвестиций в ряд важных для нашей экономики отраслей по итогам 2021 года.

«К примеру, рост инвестиций в обрабатывающую промышленность составил 65,4% по отношению к 2020 году, в строительство – 37,8%, в транспорт и складирование – 11,7%», - сказал он.

Кроме того, сказал Темиргали, наблюдается увеличение доли обрабатывающей отрасли в структуре притока прямых иностранных инвестиций до 22,2% в общем объеме валового притока прямых инвестиций. Для сравнения в 2019 году данный показатель составлял 14,2% а в 2020 18,5%.

«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, по итогам I полугодия текущего года валовый приток ПИИ в РК вырос на 28,2% в сравнении с первым полугодием 2021 года, что демонстрирует сохраняющуюся инвестиционную привлекательность Казахстана», - отметил он.

Темиргали добавил, что в разрезе отраслей наибольший прирост инвестиций отмечается в таких отраслях, как информация и связь – в 5,4 раза, строительство – в 3,9 раз, сельское, лесное и рыбное хозяйство – в 2,9 раза, обрабатывающая промышленность – на 48%.

«То есть, мы отчетливо видим, что инвесторы стали больше внимания уделять несырьевым секторам», - сказал он.

Темиргали отметил, что согласно данным UNCTAD, в текущем году деловой и инвестиционный климат резко изменился, так как мир столкнулся с беспрецедентным кризисом.

«Это характеризуется дефицитом продовольственных товаров, высокими ценами на энергоресурсы, повышением процентных ставок в крупнейших экономиках, снижением объемов заявленных новых проектов, нарушением устоявшихся цепочек поставок, регионализацией экономик и т.д», - сказал он.

По словам Темиргали, перспективы глобальных ПИИ в 2022 году остаются негативными из-за многочисленных продолжающихся геополитических и экономических кризисов.

«Ужесточение финансовых условий и повышенная неуверенность инвесторов видны в снижающихся ежемесячных тенденциях в объявлениях о новых проектах. Прогнозируется, что глобальные потоки ПИИ в 2022 году, скорее всего, будут двигаться по нисходящей траектории, в лучшем случае оставаясь на уровне 2021 года». – отметил он.

Тем не менее, подчеркнул Темиргали, правительство Казахстана имеет четкое видение инвестиционного развития.

«Так, политика привлечения инвестиций были пересмотрены с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода. Правительством установлены целевые индикаторы, которые измеряют достижение цели Концепции инвестиционной политики Казахстана. В первую очередь, поставлена задача обеспечить совокупный приток прямых инвестиций в размере не менее $123,8 млрд за период 2023-2026 гг, а также необходимость обеспечения инвестиций в основной капитал на уровне 25,1% от ВВП к 2026 году», - подытожил он.

Комментируя потенциальные сферы для укрепления сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, Темиргали отметил, что во-первых, это развитие транспортно-логистической инфраструктуры для дальнейшего наращивания грузоперевозок в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Для развития ТМТМ было бы разумно привлекать единых международных инвесторов на развитие всего транспортного коридора, с целью обеспечения единых условий для гармоничного функционирования портов, что несомненно ускорит и облегчит процесс грузоперевозок. В связи с этим, имеется высокий практический смысл создания комплексного инвестиционного предложения для международных инвесторов в целях ускоренного развития портов двух стран», - сказал он.

Кроме этого, отметил Темиргали, в конце прошлого года на Саммите Организации Тюркских Государств, Главы Государств-членов приняли решение о создании Тюркского инвестиционного фонда.

«В текущем году членами организации велась проработка деталей соглашения, учреждение союза запланировано на 2023 год. В рамках работы фонда у нас появляется возможность финансирования стратегически важных инфраструктурных объектов, а также содействию развития сотрудничества между государствами», - сказал он.

Также двустороннее сотрудничество имеет перспективы развития в рамках СЭЗ с особым статусом «Turan», создаваемой в одном из важнейших духовных центров тюркского мира городе Туркестан.

«Регион является важным транспортным узлом, имеющим возможность стать крупным торгово-логистическим центром. Стоит отметить, что Туркестанская область Республики Казахстан интегрирована в программу «Один пояс – один путь», которая связывает рынки Европы и Азии. Новая СЭЗ предусматривает инвестиционную кооперацию, создание производственного кластера, включающего переработку сельхозпродукции, машиностроение, производство электрооборудования, туристические и образовательный кластеры», - подытожил он.

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