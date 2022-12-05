Немецкая компания оказывает содействие развитию текстильной промышленности Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Немецкая компания, изготавливающая высококачественную продукцию в области станкостроения и текстильного оборудования "Monforts", оказывает содействие развитию текстильной промышленности Туркменистана.

Об этом сказал Trend региональный менеджер по продажам в Туркменистане Томас Паффген.

"Туркменистан - это рынок, на котором каждый раз строятся совершенно новые предприятия по производству текстиля. Эти предприятия возводятся в соответствии с планом и инициативой министерства текстильной промышленности Туркменистана, всякий раз как только в них возникает необходимость", - сказал Паффген.

По его словам, последние проекты, в которых компания принимала участие, были для компании "Cottam", а также для двух новых заводов в городах Бабадайхан и Кака.

"Наш региональный представитель компания "Neotek" в Турции оказывает нам решительную поддержку в тщательном планировании и реализации новых проектов. Поставленное Туркменистану специализированное и высокоавтоматизированное промышленное оборудование было предназначено для отделки текстильных изделий", - добавил он.