Азербайджанские предприниматели могут начать продавать свою продукцию на Trendyol

БАКУ /Trend/ - Турецкая платформа электронной коммерции Trendyol открыта для азербайджанских предпринимателей.

Об этом сказал Trend член исполнительного совета Trendyol Озан Ачар.

По его словам, азербайджанские продавцы товаров (одежда, электроника, изделия ручной работы и множество других) могут начать реализовывать свою продукцию на Trendyol.

"Выход азербайджанских продавцов на нашу платформу откроют для них возможности реализовывать свою продукцию не только на турецком рынке, но и продавать их в Европу", - сказал Ачар.

Он отметил, что для выхода на Trendyol азербайджанским бизнесменам необходимо открыть свое представительство в Турции.

"На сегодняшний день на нашей платформе зарегистрированы свыше 300 тысяч продавцов. Порядка 98 процентов приходится на долю турецких предпринимателей", - отметил член исполнительного совета.

Говоря о странах, которые наиболее всего покупают товары на этой платформе он отметил, что среди свыше 100 стран большая доля приходятся на Турцию, Азербайджан и страны ЕС.

"Trendyol в Азербайджане ведет переговоры с логистическими компаниями и платежными система для упрощения процессов доставки товаров и их оплаты. Мы нацелены на создание такой же экосистемы, как и у нас в Турции. Здесь речь идет об упрощении процедур проведения платежей, в том числе кредитными картами. Нам известно, что в Азербайджане огромное количество держателей кредитных карт. Кроме того, мы заинтересованы, чтобы в Азербайджане были экспресс точки выдачи товаров. В этих направлениях мы также сотрудничаем с нашими партнерами в Баку", - сказал он.