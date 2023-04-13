БАКУ /Trend/ - Kapital Bank расширяет внедрение искусственного интеллекта и облачных технологий.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг глава департамента анализа и исследований Kapital Bank Тургут Абдуллаев в ходе мероприятия на тему «Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения».

По его словам, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий способствует автоматизации банковских процессов, снижает расходы, упрощает процесс инкассации и повышает срок службы банкоматов.

«Модель машинного обучения как часть ИИ обрабатывает сотни миллионов операций, способствует дистанционному решению проблем, а также постоянно развивается. Кроме того, внедряя модель машинного обучения, а также искусственный интеллект в деятельность Kapital Bank, в первую очередь, мы нацелены на увеличение срока службы своих банкоматов, ускорения процессов обработки заявок клиентов, а также решение множества других задач», - добавил он.