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Kapital Bank расширяет внедрение искусственного интеллекта и облачных технологий

Бизнес Материалы 13 апреля 2023 17:32 (UTC +04:00)
Kapital Bank расширяет внедрение искусственного интеллекта и облачных технологий

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Kapital Bank расширяет внедрение искусственного интеллекта и облачных технологий.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг глава департамента анализа и исследований Kapital Bank Тургут Абдуллаев в ходе мероприятия на тему «Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения».

По его словам, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий способствует автоматизации банковских процессов, снижает расходы, упрощает процесс инкассации и повышает срок службы банкоматов.

«Модель машинного обучения как часть ИИ обрабатывает сотни миллионов операций, способствует дистанционному решению проблем, а также постоянно развивается. Кроме того, внедряя модель машинного обучения, а также искусственный интеллект в деятельность Kapital Bank, в первую очередь, мы нацелены на увеличение срока службы своих банкоматов, ускорения процессов обработки заявок клиентов, а также решение множества других задач», - добавил он.

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