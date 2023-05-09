Внешнеторговый оборот Китая в январе - апреле 2023 года снизился на 1,9%, до $1,94 трлн. Об этом во вторник сообщило Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Экспорт из Китая за указанный период увеличился на 2,5%, до $1,12 трлн. Поставки из КНР в другие страны упали на 7,3%, до $822,76 млрд. Положительное сальдо торгового баланса КНР составило $294,19 млрд, увеличившись на 45% в годовом исчислении, следует из данных, опубликованных на сайте таможни.

Товарооборот России и Китая в январе - апреле вырос на 41,3%, до $73 млрд - Главное таможенное управление КНР.