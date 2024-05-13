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В китайском Нанкине откроется "Азербайджанский торговый дом"

Бизнес Материалы 13 мая 2024 17:19 (UTC +04:00)

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан увеличивает число торговых домов, действующих в Китайской Народной Республике, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на AZPROMO.

"В китайском Нанкине 15 мая при поддержке министерства экономики и торгового представительства Азербайджана в Китае состоится церемония открытия "Азербайджанского торгового дома" - первого в этом китайском городе", - подчеркивается в пресс-релизе.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан имеет торговые дома в таких китайских городах, как Циндао, Канчацие, Сиань, Чэнду и Пекине, а также 4 торговых объекта в Шанхае, Харбине, Цзинане и Ухане.

Кроме того в Урумчи и Шанхае действуют три винных торговых дома с продукцией Азербайджана.

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