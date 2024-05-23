EIB Global готов рассмотреть участие в проектах по цифровым связям между ЕС и Южным Кавказом - вице-президент (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/- EIB Global, который является подразделением Европейского инвестиционного банка (EIB), открыт для рассмотрения вопроса о финансировании проектов по налаживанию связей между Евросоюзом и Южным Кавказом в сферах цифровизации и электроэнергетики.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend вице-президент EIB Тереза Червиньска.

"EIB Global — подразделение по развитию банка, отвечающее за операции за пределами Европейского Союза, активно работает в Азербайджане и готово рассмотреть возможность финансирования проектов, соответствующих приоритетам сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Они изложены в стратегии "Глобальные ворота" ЕС и Экономическом и инвестиционном плане Восточного партнерства. Наше внимание сосредоточено на реализации этих приоритетов", - подчеркнула она.

Червиньска упомянула, что EIB поддерживает регулярную связь с партнерами в Азербайджане для изучения возможностей поддержки различных проектов.

"Во время ежегодного совещания Азиатского банка развития в Грузии я встретилась с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым. Мы обсудили потенциальное сотрудничество. Приоритеты EIB в Азербайджане включают диверсификацию экономики, модернизацию и коммерциализацию государственных услуг, цифровизацию, а также продвижение "зеленой" энергетики и энергоэффективности", - добавила вице-президент EIB.

Отметим, что EIB сотрудничает с Азербайджаном с 2014 года. Банк действует в рамках Европейской политики соседства, Восточного партнерства и других двусторонних соглашений ЕС.

При поддержке EIB Азербайджан стремится диверсифицировать свою экономику. Этот процесс, вероятно, будет включать инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Приоритетами Банка в Азербайджане являются содействие сбалансированному и устойчивому экономическому развитию, особенно в сельских районах, сокращение неравенства и диверсификация источников энергии.

X: @Lyaman_Zeyn