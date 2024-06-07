Equinor закрывает филиал в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Норвежская компания "Equinor" объявила о ликвидации своего филиала по структуре "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA) в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Узеира Гаджибейли, 62.

Напомним, что филиал был зарегистрирован 3 апреля 2018 года, законным представителем является Нильс Тельнайес (Nils Telnaes).

Отметим, что в декабре 2023 года SOCAR приобрела доли Equinor в месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли", "Карабах" и проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

До приобретения Equinor владела 7,27% акций в АЧГ, 8,71% - в БТД и 50% - в "Карабахе". Ранее SOCAR владела 25% акций АЧГ, 25% - БТД и 50% - в месторождении "Карабах".

Сделки будут завершены при соблюдении всех нормативных требований и договорных обязательств.

Equinor начала ликвидацию своих местных компаний в Азербайджане.