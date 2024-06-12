ВЭФ надеется продолжить сопровождать азербайджанские компании на пути цифрового развития - Мэтью Стивенсон

БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум (ВЭФ) надеется продолжить сопровождать азербайджанские компании на пути цифрового развития и инвестиций.

Как передает в среду Trend, об этом сказал представитель Всемирного экономического форума Мэтью Стивенсон (Matthew Stephenson) в видеообращении в ходе проходящего в Баку семинара по индексу готовности "умной" промышленности.

"Наша миссия – способствовать росту инвестиционных потоков и улучшению инвестиционных условий, понимая потребности компаний и работая над созданием условий для Четвёртой промышленной революции через Центр анализа и координации, известный как FOSER, в партнёрстве с La Probe и ЮНЕСКО. В 2023 году мы сосредоточились на изучении потребностей компаний и определении требований для цифровых прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Сегодняшний семинар призван помочь реализовать предыдущие инициативы. Мы с нетерпением ждем результатов семинара и надеемся, что Всемирный экономический форум продолжит сопровождать вас на пути цифрового развития и инвестиций", - сказал он.

Отметим, что индекс готовности "умной" промышленности (SIRI) был создан Советом по экономическому развитию Сингапура (СЭР) в партнерстве с сетью ведущих технологических компаний, консалтинговых фирм, отраслевых и научных экспертов. SIRI включает в себя набор рамок и инструментов, помогающих производителям, независимо от отрасли, начать, расширить и поддерживать процесс трансформации производства. SIRI охватывает три основных элемента Индустрии 4.0: процесс, технологии и организацию.