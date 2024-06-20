Перестрахование может значительно повысить устойчивость Азербайджана - Swiss Re Europe

БАКУ /Trend/ - Перестрахование может значительно повысить устойчивость Азербайджана, минимизируя финансовые риски и способствуя стабильности страхового рынка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала старший клиентский андеррайтер по странам Северной Европы и СНГ, вице-президент по перестрахованию Swiss Re Europe (Германия) Гепа Янсен-Клаус (Gepa Jansen-Klaus) в ходе панельной дискуссии "Страхование под влиянием изменения климата" в рамках Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"Перестрахование может значительно повысить устойчивость Азербайджана, минимизируя финансовые риски и способствуя стабильности страхового рынка. Это не только укрепляет экономику страны, но и обеспечивает дополнительную защиту для инфраструктурных проектов и бизнеса. В первую очередь, перестраховщики должны улучшить свои навыки в этой области, чтобы сократить разрыв между ожидаемыми и фактическими убытками. Во-вторых, тарифы на страхование от природных катастроф должны адекватно отражать все возможные риски. Это необходимо для поддержания устойчивости страхового рынка", - подчеркнула она.

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