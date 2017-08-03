В Гахе сдана в эксплуатацию новая электрическая подстанция (ФОТО)

3 августа 2017 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной новой электрической подстанции в Гахском районе.

Предоставив главе государства информацию о подстанции, председатель ОАО «Азеришыг» Баба Рзаев отметил, что строительство и сдача в эксплуатацию новых подстанций в регионах со стороны «Азеришыг» открыли широкие возможности по достижению важных успехов в удовлетворении потребностей населения в электроэнергии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию.

В заключение был сделано фото на память.

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