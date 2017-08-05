Fitch: Прозрачность финансовых поступлений SOFAZ выше, чем у многих аналогичных фондов

5 августа 2017 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень прозрачности финансовых поступлений Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) выше, чем у многих аналогичных фондов в странах-производителях нефти с более высоким рейтингом, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

“Активы SOFAZ составляют около 34,8 миллиарда долларов [88 процентов от ВВП 2016 года], а уровень прозрачности резервов и финансовых поступлений выше, чем у аналогичных суверенных фондов в странах-производителях нефти с более высоким рейтингом. Тем не менее, чистые зарубежные активы фонда сократятся из-за долговых бумаг, выпущенных в рамках реструктуризации Международного банка Азербайджана”, - говорится в отчете агентства.

По мнению Fitch, объем чистых зарубежных активов SOFAZ составит 65 процентов от прогнозируемого ВВП на 2017 год [81,1 процента от ВВП 2016 года].

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов. На конец первой половины 2017 года активы SOFAZ достигли 34,79 миллиарда долларов.

По состоянию на первое июля, 47,3 процента (почти 16,45 миллиарда долларов) инвестиционного портфеля SOFAZ были сосредоточены в долларах, 35,9 процента (10,92 миллиарда евро) - в евро, пять процентов (1,33 миллиарда фунтов стерлингов) - в британских фунтах стерлингов, 1,1 процента - в турецких лирах, 0,6 процента - в австралийских долларах, 1,4 процента - в российских рублях, 1,2 процента - в корейских вонах, 1,4 процента - в китайских юанях, 1,2 процента - в японских иенах, 1,4 процента - в других валютах. Оставшаяся часть портфеля (3,5 процента, или около 1,21 миллиарда долларов) сосредоточена в золоте.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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