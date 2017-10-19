Состоялось очередное заседание Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Государственном нефтяном фонде Азербайджана в четверг состоялось заседание Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

Как сообщили Trend в четверг в Фонде, в заседании приняли участие представители гражданского общества, международных организаций и действующих в стране местных и иностранных добывающих компаний.

Аудиторская компания Moore Stephens Azerbaijan представила участникам заседания проект отчета Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности за 2016 год. На заседании было принято решение о создании рабочей группы для подготовки отчета за 2016 год, в которую войдут представители Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности, гражданского общества, местных и иностранных добывающих компаний.

На заседании также были проведены обсуждения вокруг логотипа и корпоративного стиля Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности и по другим вопросам.

(Текст: Талех Агавердиев)